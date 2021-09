CPI da Covid aprova nova convocação de Luciano Hang para depoimento no dia 29

Da Redação

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou uma nova convocação do empresário Luciano Hang para coletar o depoimento na próxima quarta-feira, 29. Ele já havia sido convocado anteriormente pela CPI.

Em depoimento à comissão na quarta-feira, 22, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, admitiu que a operadora de saúde alterou fichas de pacientes internados em seus hospitais para retirar o registro de covid-19, inserindo outra doença no lugar.

A empresa se tornou alvo da CPI após médicos afirmarem que a rede virou uma espécie de "laboratório" para testes de medicamentos sem eficácia comprovada. O jornal O Estado de S. Paulo revelou que um dos casos é o da mãe do empresário Luciano Hang, Regina.

A CPI se reúne nesta quinta-feira, 23, para coletar o depoimento do empresário Danilo Trento, apontado como um dos elos de ligação de empresários que negociaram negociações suspeitas com o Ministério da Saúde.

Os senadores aprovaram ainda um requerimento para convocação da advogada de médicos da Prevent Senior, Bruna Morato.

A comissão também aprovou um pedido de informações para a Casa Civil sobre um pedido de exoneração do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias. A cúpula da CPI quer saber por que o servidor não foi retirado do cargo após um pedido do Ministério da Saúde em outubro do ano passado.