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'Covardia moral', diz Caiado sobre possível ausência de Lula e Flávio nos debates

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, disse nesta segunda-feira, 10, que a possível ausência dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos debates é "uma covardia moral". A fala foi feita durante uma coletiva de imprensa no evento Diálogos CEO One, promovido pelo VIP Battistini, ecossistema de networking corporativo.

"Isso aí é típico de uma covardia moral", disse o ex-governador, após ser questionado sobre ambos os candidatos terem alegado que não participarão de alguns debates. "Porque ao não ter como explicar as denúncias que recaem sobre os dois, só resta a eles baterem em retirada de uma forma deprimente, de forma covarde, onde deixa todos os seus apoiadores esperando e não chega", disse.

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O candidato afirmou, ainda, que participará de todos os debates.

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