Couto: Sou contra mandato no STF, sou a favor de ter uma idade maior para entrar

O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, afirmou neste domingo, 20, que é contra um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mas é favorável a aumentar a idade mínima para o ingresso na instituição.

Couto mencionou a hipótese de um ministro entrar com 35 anos e sair com 45 anos, no caso de um mandato de uma década. "Irá para onde? Nós temos que ter uma preocupação - não que vá ocorrer -, mas que pode existir", disse o desembargador, que falou sobre o risco de um ministro, em casos como esse, passar a atuar em grandes escritórios.

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Ele defendeu a possibilidade de colocar uma idade mínima de 60 anos para entrar no Tribunal Superior. Afirmou que, entre as vantagens, estará a experiência e o saber jurídico. Couto concedeu entrevista ao programa Canal Livre, da Band.

O governador também foi questionado sobre o momento atual do Supremo. Afirmou que, em procedimentos que envolvem magistrados, é favorável que a condução inicial ocorra de forma sigilosa.

"Porque algumas questões podem surgir ali que devem ser resolvidas internamente e, se as portas estão completamente abertas, algumas frases ou colocações podem tomar uma dimensão muito maior do que teriam naquele instante", disse.

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Couto disse respeitar a opção do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, quando marcou a sessão para discutir o caso do ministro Alexandre de Moraes, mas que "marcar a sessão para a semana seguinte ou para duas semanas, talvez, não fosse a melhor opção", dado o volume de matérias probatórias envolvido.

"Eu não sei o que acontece ali para se tomar uma decisão A, uma decisão B ou uma decisão C. Esse processo pertence ali aos membros do Supremo, eles conhecem os dados probatórios ou estão conhecendo os dados probatórios e seria leviano da minha parte falar qualquer coisa que não fosse o que eu coloquei aqui", ponderou, na sequência.