Cotado para o Ministério da Justiça, Lewandowski marca presença na posse de Gonet

Escrito por Sofia Aguiar, Caio Spechoto e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

Favorito para ser indicado como novo ministro da Justiça, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski participa, nesta segunda-feira, 18, da posse do novo procurador-geral da República, Paulo Gonet. O evento também reúne o ainda ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi indicado para uma vaga no STF e já teve seu nome aprovado pelo Senado Federal.

Lewandowski chegou ao evento e sentou-se ao lado de seus ex-colegas da Corte Suprema, tais como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divide o palco com o vice-presidente Geraldo Alckmin, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A solenidade de posse de Gonet como procurador-geral da República começou às 10h30.