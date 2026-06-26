Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Cotado como candidato de Flávio Bolsonaro em Minas, Cleitinho sai em defesa de Michelle

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 17:34:00 Editado em 26.06.2026, 17:42:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cotado para ser o candidato de Flávio Bolsonaro (PL) ao governo de Minas Gerais em 2026, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se posicionou em defesa de Michelle Bolsonaro, meio aos ataques direcionados à ex-primeira-dama por setores da própria direita.

A ex-primeira-dama divulgou um vídeo nesta semana para apontar que Flávio Bolsonaro teria a humilhado e desrespeitado em ligação telefônica e reclamou dos ataques coordenados que recebe. O senador reagiu, em nota e também em vídeo, negando ter desrespeitado a madrasta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao comentar o caso, Cleitinho afirmou que a divergência envolvendo Michelle e Flávio Bolsonaro é uma questão familiar e evitou tomar partido na disputa.

"É um assunto de família que não me diz respeito. Não estou aqui para julgar e nem condenar ninguém, até porque tanto a Michelle Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro são pessoas adultas e sábias, e eu tenho certeza que eles vão se entender", disse.

Apesar de afirmar que respeita os dois, o senador fez uma defesa enfática de Michelle e criticou perfis conservadores que, segundo ele, vêm atacando a ex-primeira-dama desde o ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quero sair em defesa de Michelle Bolsonaro, que desde o ano passado vem sendo atacada pela própria direita. Pessoas, páginas, perfis de Instagram atacando-a de forma injusta e covarde, fazendo piadas de mau gosto com Michelle, que é uma mulher, esposa, mãe, que está cuidando de um homem que está injustamente preso. Vocês não estão tendo o mínimo de respeito nem por ela e nem com Bolsonaro", afirmou.

Cleitinho ainda não decidiu se será candidato e afirmou que só anunciará seu destino após a Copa do Mundo. O PL e Flávio Bolsonaro têm nele a principal aposta para sustentar o palanque de Flávio. Se Cleitinho não concorrer, o PL tentará viabilizar uma candidatura própria. Os nomes dos empresários Flávio Roscoe e Vittorio Medioli são citados como opções.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/MICHELLE/VÍDEO/FLÁVIO BOLSONARO/CLEITINHO/DEFESA/EX-PRIMEIRA-DAMA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV