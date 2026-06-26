Cotado como candidato de Flávio Bolsonaro em Minas, Cleitinho sai em defesa de Michelle

Cotado para ser o candidato de Flávio Bolsonaro (PL) ao governo de Minas Gerais em 2026, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se posicionou em defesa de Michelle Bolsonaro, meio aos ataques direcionados à ex-primeira-dama por setores da própria direita.

A ex-primeira-dama divulgou um vídeo nesta semana para apontar que Flávio Bolsonaro teria a humilhado e desrespeitado em ligação telefônica e reclamou dos ataques coordenados que recebe. O senador reagiu, em nota e também em vídeo, negando ter desrespeitado a madrasta.

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Ao comentar o caso, Cleitinho afirmou que a divergência envolvendo Michelle e Flávio Bolsonaro é uma questão familiar e evitou tomar partido na disputa.

"É um assunto de família que não me diz respeito. Não estou aqui para julgar e nem condenar ninguém, até porque tanto a Michelle Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro são pessoas adultas e sábias, e eu tenho certeza que eles vão se entender", disse.

Apesar de afirmar que respeita os dois, o senador fez uma defesa enfática de Michelle e criticou perfis conservadores que, segundo ele, vêm atacando a ex-primeira-dama desde o ano passado.

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"Quero sair em defesa de Michelle Bolsonaro, que desde o ano passado vem sendo atacada pela própria direita. Pessoas, páginas, perfis de Instagram atacando-a de forma injusta e covarde, fazendo piadas de mau gosto com Michelle, que é uma mulher, esposa, mãe, que está cuidando de um homem que está injustamente preso. Vocês não estão tendo o mínimo de respeito nem por ela e nem com Bolsonaro", afirmou.

Cleitinho ainda não decidiu se será candidato e afirmou que só anunciará seu destino após a Copa do Mundo. O PL e Flávio Bolsonaro têm nele a principal aposta para sustentar o palanque de Flávio. Se Cleitinho não concorrer, o PL tentará viabilizar uma candidatura própria. Os nomes dos empresários Flávio Roscoe e Vittorio Medioli são citados como opções.