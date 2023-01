Costa Neto pode ser chamado a depor sobre minuta do golpe, diz diretor da PF

Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, disse que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, pode ser chamado para prestar depoimento na investigação sobre a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. A declaração foi feita em entrevista à GloboNews.

Na sexta-feira passada, Costa Neto afirmou que recebeu diversas propostas semelhantes à minuta do golpe encontrada em posse de Torres.

O objetivo do rascunho era instaurar estado de defesa na sede do TSE para alterar o resultado das eleições. "Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo", disse ao jornal O Globo.

Questionado sobre a possibilidade de incluir Costa Neto na investigação, Rodrigues disse que qualquer pessoa com conhecimento do caso será chamada na condição de testemunha. "Provavelmente, eu não posso aqui cravar que isso acontecerá, provavelmente ele e qualquer outra pessoa que tiver informação ou relação com os episódios investigados pode ser chamado a ser ouvido na condição de testemunha para poder ajudar a esclarecer os fatos", afirmou à GloboNews.