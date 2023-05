Costa Neto diz que PL fechou questão no Congresso contra MP dos Ministérios

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, informou nesta quarta-feira, 31, que o partido fechou questão no Congresso contra a Medida Provisória que reestrutura a Esplanada dos Ministérios. A legenda oposicionista tem 99 deputados e 12 senadores.

A votação foi adiada nesta terça, 30, diante do risco de derrota do governo. Caso a MP seja rejeitada ou perca a validade - o prazo vence nesta quinta-feira, 1º -, volta a estrutura ministerial do governo Bolsonaro.

"Depois de conversar com os colegas da bancada do PL, decidimos fechar questão contra a Medida Provisória (MP) 1154/23, que reestrutura os ministérios, criando 37 pastas ministeriais", escreveu Costa Neto, no Twitter. Ontem, o PL articulava a derrubada da MP com deputados de partidos do Centrão como União Brasil, PP e Republicanos.