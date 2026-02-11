Leia a última edição
Costa Neto diz que há opção de uma vice mulher para Flávio e cita nome de Tereza Cristina

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 09:11:00 Editado em 11.02.2026, 09:19:35
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira, 11, que a opção dele para a composição da chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência seria uma mulher. Um nome citado por Valdemar foi o da senadora Tereza Cristina (PP-MS).

"Hoje, a minha opção seria por uma mulher. Eu acho que as mulheres cresceram muito. Tereza Cristina é um máximo para tudo, até para presidente. Tereza Cristina era quem eu queria que fosse vice do Bolsonaro na última eleição", afirmou Valdemar em entrevista à GloboNews.

Segundo Valdemar, a escolha deve ficar a cargo de Flávio e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena na Papudinha por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

