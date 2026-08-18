Cortar secretarias sem reduzir gastos é 'canalhice', diz Requião Filho

O candidato ao governo do Paraná pelo PDT, Requião Filho, afirmou nesta terça-feira, 18, que a redução do número de secretarias sem corte de despesas é uma "canalhice" e uma "jogada política". A declaração ocorreu em sabatina na Jovem Pan Curitiba.

"Diminuir secretaria sem ter corte de custo, só mudando a nomenclatura, isso é jogada política, jogada de marketing", afirmou. Segundo o candidato, sua preocupação não é com o número de secretarias, mas com a prestação de serviços e a resolução de problemas do Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Você quer que eu faça que nem o Ratinho Jr., que eu diga para vocês que eu cortei secretaria, mudo de nome, chamo de diretoria e não extinguo um cargo e custa a mesma coisa?", declarou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de reduzir secretarias, Requião Filho criticou uma eventual mudança apenas na nomenclatura dos órgãos. "Eu posso fazer essa canalhice aqui na Jovem Pan", disse.

O candidato afirmou ainda que pretende retomar a Secretaria da Mulher, extinta e incorporada a outras estruturas, segundo ele. Requião Filho disse que não teria problema em criar uma secretaria específica para tratar de violência contra a mulher e do feminicídio, caso considere necessário. "Se tiver que criar uma secretaria específica pra este problema, será criada", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato do PDT participa nesta terça-feira, 18, de audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) sobre o Pacto Brasil Contra o Feminicídio. O encontro, inicialmente marcado para as 14h, reúne a primeira-dama Janja da Silva, ministros do governo federal, parlamentares e representantes da sociedade civil para discutir políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres.

Também participam da audiência a ministra das Mulheres, Márcia Lopes; o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT).