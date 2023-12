Corrente do PT se reúne para planejar estratégias de oposição a governo Tarcísio

A Articulação de Esquerda, uma corrente interna do PT, promove o seu Congresso Estadual de São Paulo neste sábado, 2. O encontro tem como tema central a discussão de uma estratégia de oposição ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Parlamentares e militantes do PT no Estado participam do evento.

Para o líder da tendência, Valter Pomar, o PT precisa adotar uma nova estratégia e abordagem para enfrentar a direita. "Os nossos governos precisam combinar políticas públicas com reformas estruturais, para que haja efetiva transformação. Sem uma mudança de linha, vamos ter um resultado aquém do necessário em 2024?, disse.

Participam do congresso o ex-presidente do PT José Genoino, o deputado federal Rui Falcão (SP), a secretária nacional da CUT Jandyra Uehara e as vereadoras Luna Zarattini (São Paulo) e Guida Calixto (Campinas). O encontro ocorre no Diretório Estadual do partido, no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista.

Outros temas discutidos no congresso são as pré-candidaturas da Articulação de Esquerda para as eleições do ano que vem, além da situação política no País e no Estado. Criada em 1993, a corrente se coloca à esquerda do grupo de Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido.

Na eleição interna mais recente do PT, a tendência conquistou 10% dos votos para a Executiva Nacional. Entre 1993 e 1995, a Articulação de Esquerda detinha a maioria no Diretório Nacional do partido, mas ao longo do tempo perdeu influência devido às suas posições consideradas revolucionárias.

Em 1987, durante o 5º Encontro Nacional do PT, o partido aprovou o direito de tendência para os seus integrantes. Esse direito se refere à garantia de espaço e voz para diferentes correntes ou grupos dentro da estrutura partidária. No Diretório Nacional do partido, atualmente, estão representadas 14 tendências internas.