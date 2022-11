Corregedoria pede suspensão das funções de vereadoras de SP que brigaram

Levy Teles (via Agência Estado)

Relatório da Corregedoria Câmara Municipal de São Paulo pede a suspensão das funções legislativas das vereadoras Janaína Lima (MDB) e Cris Monteiro (Novo) que brigaram no banheiro localizado ao lado do Plenário da Casa durante votação da reforma da Previdência, em novembro do ano passado.

O documento, assinado pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil) e que ainda vai à votação, sugere o impedimento do uso da palavra em sessão e o exercício de cargos na mesa diretora ou de postos de comando nas comissões da Casa por 30 dias para a vereadora do Novo e de 120 dias para a emedebista, pelo fato de que "as agressões se deram em maior medida" em relação a Cris Monteiro, de acordo com o texto.

À época, as vereadoras protagonizaram uma briga, com agressões físicas, dentro do banheiro da Câmara, após se desentenderem no plenário durante a votação da reforma da previdência. As duas eram do Novo. Janaína foi suspensa do partido ainda em fevereiro e se filiou ao MDB, sigla do prefeito Ricardo Nunes. Como mostrou o Estadão em fevereiro, o colegiado sugeriu a medida às vereadoras.

Ambas pediram a cassação do mandato das outras na corregedoria - visto como desproporcional pelo relator - e registraram um boletim de ocorrência.

Em nota oficial divulgada pela assessoria, Cris Monteiro diz que não concorda com a pena, "na condição de vítima". "A outra parte já foi inclusive julgada e expulsa da legenda pelo comitê de ética do partido ao qual pertencia", diz o texto.

Procurada, a assessoria de Janaína Lima não respondeu o contato.