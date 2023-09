Corregedor manda investigar juízes por suspeita de envolvimento com atos golpistas

O corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, mandou investigar se juízes e servidores do Poder Judiciário participaram dos ataques de 8 de janeiro, quando foram destruídas instalações do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). Por ordem de Salomão, a Corregedoria instaurou um pedido de providências para apurar a 'responsabilidade disciplinar de servidores públicos do Judiciário no âmbito das competências constitucionais e regimentais cabíveis da corregedoria'. "Há diversas notícias na internet acerca do envolvimento de servidores públicos nos atos de cariz golpista noticiados para o mundo, de modo que se faz necessário investigar se servidores ou membros do Poder Judiciário estiveram imiscuídos nesse levante contra as instituições democráticas", diz um trecho do despacho. O

continua após publicidade

apurou que a investigação inclui o cruzamento de manifestações de juízes nas redes sociais no período anterior à marcha dos radicais sobre a praça dos Três Poderes. Agora, o objetivo é tentar identificar aqueles que efetivamente participaram da execução dos atos radicais. Tribunais de Justiça, tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho - inclusive suas respectivas corregedorias -, deverão informar, no prazo de 15 dias a contar da publicação da decisão, se há procedimentos disciplinares ou investigações preliminares, em curso ou arquivados, sobre servidores das respectivas cortes como investigados nos atos de 8 de janeiro. As investigações e ações já abertas no âmbito criminal estão sob responsabilidade do STF, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nesta quarta, 13, o Supremo começa o julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro. Salomão argumentou que os atos do dia 8 de janeiro foram apenas o clímax de uma 'prática discursiva disseminada nos meios de comunicação de massa, que tinha como alicerce uma deliberada desordem informacional voltada a gerar uma crise de confiança e deterioração das instituições republicanas'. A investigação vai se debruçar tanto sobre uma eventual participação direta dos magistrados e servidores nos atos de vandalismo quanto em 'períodos posteriores'. A Corregedoria vai oficiar, além de Alexandre de Moraes, o ministro Benedito Gonçalves, relator de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os atos golpistas, para que disponibilizem informações acerca da citação a juízes e servidores em procedimentos investigativos ou ações penais em curso, relacionados à depredação na praça dos Três Poderes.