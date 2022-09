'Corregedor foi indicado por Lula para o STJ', reage juíza Ludmila Grilo

Isabella Alonso Panho, especial para O Estadão (via Agência Estado)

Um dia depois de o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abrir uma reclamação disciplinar sobre a conduta da juíza Ludmila Lins Grilo, ela usou as suas redes sociais para divulgar uma imagem do ministro Luis Felipe Salomão, junto com a informação de que em 2008 ele foi indicado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) pelo atual candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que cumpria seu segundo mandato na época.

Salomão assumiu uma cadeira junto ao CNJ em agosto deste ano. O despacho que determina a abertura da reclamação contra Ludmila afirma que há indícios de que ela tenha violado dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura e do Código de Ética da categoria, ao se manifestar nas redes sociais de "forma explícita acerca de processos judiciais em curso - inclusive mediante juízos depreciativos -, postura essa que pode ter violado deveres funcionais inerentes à magistratura".

Embora a magistrada não tenha sido formalmente citada para se defender, ela usou as redes sociais para comentar o caso. As hashtags (símbolo usado nas redes sociais para agrupar publicações sobre um mesmo assunto) #SomosTodosLudmila e #SomosTodosDraLudmila estiveram ranqueadas entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (21).

Até a publicação desta matéria, o tweet com a foto do ministro Salomão estava com 38,7mil curtidas, 2.588 comentários e 11,5mil compartilhamentos. Usuários da rede social comentam a publicação chamando o ministro de "perseguidor profissional" e dizendo que as instâncias superiores se tornaram "escritórios de advocacia da esquerda".

Um dos objetos de investigação do CNJ é a possível proximidade da juíza com Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista que comandava o canal "Terça Livre", retirado do ar por determinação judicial. Em outubro de 2021, Ludmila teria usado suas redes para divulgar a nova plataforma do influenciador, a quem ela se referiu nesta quarta como seu amigo, reforçando a admiração intelectual pelo trabalho de Santos.

O blogueiro hoje se encontra foragido nos Estados Unidos e possui um pedido de prisão em aberto contra si.

Outra reação da magistrada foi publicar um dispositivo da legislação soviética, afirmando que a criminalização institucional da oposição política seria uma prática de regimes comunistas que estaria se repetindo neste momento.

Ludmila terá 15 dias para se defender na reclamação disciplinar. O prazo começará a correr a partir do dia em que ela receber o documento da citação.

