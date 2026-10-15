Corregedor do TSE pede mais dados em ação que aponta uso de estrutura sindical por Lula

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, deu 72 horas para o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) detalhar as condutas atribuídas a dirigentes sindicais em ação que aponta suposto uso da estrutura das entidades na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição. O despacho foi proferido nesta quinta-feira, 15.

A campanha de Flávio moveu uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) contra Lula, Geraldo Alckmin (PSB) e outras 54 pessoas indicadas como dirigentes de entidades sindicais. A ação alega que entidades sindicais aplicaram recursos, pessoal e canais de comunicação na campanha de Lula e pede que a chapa do petista seja cassada por abuso de poder político e econômico.

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O corregedor recebeu a ação contra Lula, Alckmin e cinco representantes sindicais. Eles terão cinco dias para apresentar defesa. Em relação a 37 dos 54 dirigentes sindicais, Cueva observou que não há menção nominal na descrição dos fatos. Por isso, pede que a campanha de Flávio especifique a participação de cada um deles.

Cueva ainda negou o pedido de Flávio para restringir o uso de universidades públicas como pontos de distribuição de materiais de campanha eleitoral. "A questão exige especial cautela por envolver manifestações político-eleitorais no ambiente universitário, cuja proteção constitucional foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal", observou.