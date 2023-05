Correção: Tarcísio nomeia 1ª promotora de Justiça para desembargadora do TJSP

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O governador Tarcísio de Freitas nomeou para o Tribunal de Justiça de São Paulo a promotora Marcia Lourenço Monassi. Mais votada pelo Órgão Especial do Tribunal, ela é a primeira promotora de Justiça indicada para a Corte pelo caminho do Quinto Constitucional - vagas destinadas ao Ministério Público no Tribunal.

O Órgão Especial é um colegiado formado por 25 desembargadores - os 12 mais antigos da Corte, 12 eleitos pelos pares e o presidente.

No ano passado, foram nomeados três desembargadores oriundos do Ministério Público. Em todas as listas constavam procuradoras do MP, mas nenhuma foi aprovada.

Não é a primeira vez que Tarcísio escolhe uma mulher para posto estratégico - recentemente, ele nomeou Letícia Feres como procuradora-geral de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Carreira

Márcia Monassi ingressou no Ministério Público há 29 anos.

Reconhecida entre os pares por sua atuação persistente e dedicada, ela foi titular do MP nos municípios de General Salgado, Itatiba e Santo André.

Na capital paulista, Marcia Monassi atuou em áreas sensíveis da Instituição - Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado), Gedec (Combate a Delitos Econômicos) e Caex (Centro de Acompanhamento e Execuções), no Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro.

Também teve atuação destacada em promotorias criminais no Fórum da Barra Funda.