Correção: Kassab avalia que Lula não terá dificuldades na Câmara e vê bolsonarismo isolado

A matéria anterior seguiu creditada à ex-ministra das Relações Institucionais e ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, após um erro de preenchimento. A matéria foi escrita pelo repórter Renan Monteiro. Segue o texto com o crédito correto. O título sofreu uma pequena mudança para se adequar ao espaço disponível na edição.

O presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, avaliou neste domingo, 1º de novembro, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "não terá dificuldades na Câmara". Ele argumentou que alguns partidos já estão "batendo na porta" do governo e declarou que a direita bolsonarista deve ficar isolada na Câmara. A fala foi em entrevista ao programa Canal Livre, da Band e da BandNews TV, transmitida na noite deste domingo.

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Ele ponderou, contudo, que a composição do Senado Federal será um desafio ao governo. Gilberto Kassab ressaltou que o partido pode apoiar Lula, se o petista montar uma gestão voltada para o centro político e com diretrizes claras na economia. Ou seja, ele condicionou uma eventual participação formal na base aliada a um diálogo efetivo com o centro.

"Se ele fizer um governo para o centro, deixando claro quais serão as suas linhas mestras na condução da política econômica, apoiando algumas reformas estruturais do País, em especial a reforma eleitoral e algumas reformas do Judiciário, por que não apoiá-lo?", questionou.

O presidente do PSD criticou a postura do senador Flávio Bolsonaro (PL) em contestar o resultado da eleição. Ele indicou que haveria espaço para contestações pontuais, mas não o resultado final do pleito. Para Kassab, os erros de Flávio Bolsonaro acabaram contribuindo para a vitória de Lula.