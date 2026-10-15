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Correção: Governo Lula tem avaliação negativa de 41% e positiva de 35%, aponta Datafolha

Escrito por Mariana Ribas e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Diferente do publicado anteriormente, a Folha de S.Paulo informou que o período de coleta da pesquisa Datafolha compreendeu a terça-feira (13) e a quarta-feira (14), e não de 13 a 15, como constou. Portanto, não abarcou a votação do fim da escala 6 por 1, que ocorreu na noite de ontem. No registro do TSE, feito no dia 9, o Datafolha informou o período de coleta seria de 13 a 15 de outubro. Segue o texto abaixo corrigido:

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado negativamente (ruim ou péssimo) por 41% dos eleitores. A parcela que avalia o governo positivamente (boa ou ótima) é de 35%. Outros 23% veem o governo como regular.

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Há uma semana, no dia 8 de outubro, a avaliação negativa do governo petista era de 40%, positiva de 35% e a regular de 24%.

O instituto também questionou os eleitores sobre a avaliação do trabalho de Lula como presidente. Entre os respondentes, 50% reprovam o petista, contra 48% que o aprovam. No levantamento anterior, a reprovação era de 49% e a aprovação de 48%.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-00466/2026.

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