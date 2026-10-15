Correção: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44% e Lula, por 46%, aponta Datafolha
Diferente do publicado no penúltimo parágrafo, a Folha de S.Paulo informou que o período de coleta da pesquisa Datafolha compreendeu a terça-feira (13) e a quarta-feira (14), e não de 13 a 15, como constou. Portanto, não abarcou a votação do fim da escala 6 por 1, que ocorreu na noite de ontem. No registro do TSE, feito no dia 9, o Datafolha informou o período de coleta seria de 13 a 15 de outubro. Segue o texto abaixo corrigido:
A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46%, enquanto a do senador Flávio Bolsonaro (PL) chega a 44%, segundo pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial divulgada nesta quinta-feira, 15.
Na pesquisa divulgada no último dia 8 de outubro, a primeira após o primeiro turno das eleições, Lula aparecia com uma rejeição de 46% e o candidato do PL, com 43%. Ou seja, o índice de Lula manteve-se estável, enquanto a rejeição a Flávio oscilou um ponto porcentual para cima. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 14 de outubro.