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Coronel Hélio: Plano de governo de Flávio Bolsonaro deve ser anunciado amanhã, 13, durante live

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL ao Senado pelo Rio Grande do Norte, Coronel Hélio, afirmou que Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, deve anunciar nesta quinta-feira, 13, seu plano de governo, durante transmissão semanal que faz nas redes sociais. Segundo ele, a informação veio de Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político de Flávio.

"O plano de governo do Flávio deverá ser, conforme o senador Rogério Marinho anunciou ontem, através da live. É um plano bem robusto, que está sendo trabalhado já há bastante tempo", declarou Coronel Hélio a jornalistas. Ele participou da reunião promovida por Flávio com os candidatos ao Senado.

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Coronel Hélio disse ainda que o plano deve focar em pontos já abordados por Flávio, como redução de impostos e da maioridade penal, segurança jurídica e combate ao aumento de preços.

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