Coração de alface e purê de feijão preto: veja o cardápio servido por Trump no almoço com Lula

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Salada de alface, filé grelhado e feijão preto. Os ingredientes típicos de um almoço brasileiro estiveram no cardápio servido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Casa Branca nesta quinta-feira, 7.

O almoço foi servido após uma reunião a portas fechadas. O encontro não deve contar com assinaturas de acordo, mas ocorre em um momento sensível para os dois mandatários.

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Veja abaixo o cardápio completo:

Entrada:

Salada de coração de alface romana, jicama, fatias de laranja, abacate e molho cítrico.

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Prato principal:

Filé mignon grelhado, purê de feijão preto, mini pimentões doces e relish de rabanete e abacaxi;

Opção vegetariana disponível.

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Sobremesa:

Torta de panna cotta de pêssegos caramelizados e mel com sorvete de creme fraîche.

O perfil oficial de Lula publicou um vídeo da recepção do líder americano na rede social Instagram. Nas imagens, Trump recebe Lula com um aperto de mão e posa para fotos na entrada da Casa Branca.

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O encontro entre os presidentes é acompanhado por uma comitiva de governo de cada país. Segundo a Casa Branca ao Palácio do Planalto, Trump e Lula levaram cada um ao menos cinco autoridades para a reunião bilateral.