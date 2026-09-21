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Coordenadora do plano econômico de Flávio nega que candidato queira privatizar a Caixa

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A coordenadora do plano econômico do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, negou nesta segunda-feira, 21, que o senador tenha a intenção de privatizar a Caixa Econômica Federal, caso seja eleito presidente. "Queremos ir em cima daquelas que não fazem sentido de existir, e é um buraco sem fundo e um cabideiro de emprego, não daquelas que são necessárias e estratégicas", disse, durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, da qual também participa a advogada da campanha de Flávio Maria Claudia Bucchianeri.

Daniella falou que muitos servidores da Caixa têm enviado a ela mensagens questionando sobre o futuro da estatal. "Nessa confusão da greve, tenho recebido várias mensagens, e como fui presidente do banco, muita gente me segue nas redes sociais, dizendo que eles estão aterrorizando, dizendo que vamos mandar todo mundo embora e privatizar a Caixa. Falei: 'Não se desinformem'", continuou.

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Ela disse que, em seu plano de governo, Flávio promete que a Caixa será um banco operador da política pública e um "motor de prosperidade" que ajudará o fomento de negócios.

Relação com Centrão

Daniella Marques também comentou sobre como seria a relação de um eventual governo Flávio Bolsonaro com partidos do centro. Segundo ela, a gestão de Jair Bolsonaro (PL) serviu como "aprendizado".

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"A segunda temporada vai ser mais fácil do que a primeira, para os técnicos que se estão se habilitando a servir com Flávio. Não tem outra via além do diálogo", disse ela.

A administradora afirmou que Flávio tem defendido o equilíbrio institucional. "Flávio tem feito discurso conciliador nesse sentido de não confrontar instituições, mas mostrar que é necessária uma recuperação da credibilidade das instituições", falou.

Flávio tem criticado, principalmente, a atuação do Supremo Tribunal Federal e defendido o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/CAIXA/PRIVATIZAÇÃO/DANIELLA MARQUES/NEGATIVA
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