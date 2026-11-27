A administradora Daniella Marques, que coordenou a área econômica da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), anunciou nesta quinta-feira, 27, que aceitou convite do governador eleito do Rio Grande do Sul, Zucco (PL), para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, a partir do ano que vem.

"Irei contribuir com meu conhecimento e experiência para fortalecer o empreendedorismo, estimular investimentos e ampliar as oportunidades para os gaúchos", escreveu ela em suas redes sociais.

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Daniella era cotada para ocupar um ministério em um eventual governo Flávio Bolsonaro, com seu nome ventilado para as pastas do Desenvolvimento Social e da Casa Civil.