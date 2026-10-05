Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro diz que se reunirá com Fachin

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), disse nesta segunda-feira, 5, que se reunirá amanhã, 6, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. Na conversa, marcada para às 13h, os dois devem debater sobre as decisões de ministros da Corte que interferem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"(Vamos conversar sobre) essa questão que está acontecendo, com essa interferência, na nossa opinião, indevida na justiça especializada. Você tem um STF e você inventou agora um Corregedor Geral do Tribunal Eleitoral. A gente vai conversar com o Fachin, porque está nos preocupando", disse Marinho a jornalistas, em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Fachin Flávio Bolsonaro Marinho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV