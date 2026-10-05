Coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro diz que se reunirá com Fachin

O coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), disse nesta segunda-feira, 5, que se reunirá amanhã, 6, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. Na conversa, marcada para às 13h, os dois devem debater sobre as decisões de ministros da Corte que interferem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"(Vamos conversar sobre) essa questão que está acontecendo, com essa interferência, na nossa opinião, indevida na justiça especializada. Você tem um STF e você inventou agora um Corregedor Geral do Tribunal Eleitoral. A gente vai conversar com o Fachin, porque está nos preocupando", disse Marinho a jornalistas, em Brasília.