Coordenador da campanha de Flávio se reuniu com Gilmar Mendes em meio a escândalo no STF

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes na quarta-feira, 2.

O encontro ocorreu no gabinete do magistrado, em Brasília, em meio ao escândalo envolvendo o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, como uma sinalização de boa vontade em relação à instituição.

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Uma crise de proporções inéditas assola a Corte. Um dia antes, o relator do caso Banco Master, o ministro do STF André Mendonça, havia retirado o sigilo de um relatório da Polícia Federal que compilou 51 mensagens entre o seu colega de Corte Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Mais cedo, o Estadão revelara o conteúdo das mensagens mostrando que Vorcaro se aconselhava e pedia orientações a Moraes, inclusive sobre se deveria deixar o País às vésperas da determinação de sua prisão.

"Temos convicção de que venceremos as eleições e acreditamos que o próximo governo deverá preservar o diálogo institucional, o respeito entre os Poderes e a normalidade democrática", afirmou Marinho numa nota padronizada.

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Decano da Corte, Gilmar havia se encontrado também com o presidente Lula (PT) na terça-feira, 1º, mesmo dia da eclosão da crise. No encontro, segundo apurou a Coluna do Estadão, ele defendeu que a corporação reaja a determinações do ministro André Mendonça quando as considerar excessivas ou ilegais.

O magistrado traçou caminhos para os passos futuros do governo diante das decisões do relator dos casos Master e do INSS - esta envolvendo investigações sobre o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha).

Na avaliação de Gilmar Mendes, compartilhada com Lula, o governo falhou ao não cobrar um freio nas medidas de André Mendonça desde o início. A mesma crítica foi dirigida ao Ministério da Justiça e à própria PF.

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Enquanto isso, a campanha de Flávio e seus aliados vêm explorando o escândalo como chamariz para o comício no Dia da Independência na Avenida Paulista, em São Paulo, na próxima segunda-feira, 7.

Em sua transmissão semanal às quintas-feiras, Flávio aproveitou o noticiário para convocar seus apoiadores a comparecer ao comício de sua campanha - que deu pontapé em 16 de agosto na praia de Copacabana com público pequeno, se comparado a outras manifestações bolsonaristas, de cerca de 9 mil pessoas, segundo levantamento do Monitor do Debate Político.

"Se tem uma coisa que Brasília treme é com mobilização de rua, com o povo, com a insatisfação sua. Não deixe de ir à Paulista no 7 de Setembro. É o dia que vamos decidir se damos uma arrancada para buscar a liberdade em nosso País ou se a gente vai ficar entregue a esse mar de lama que todos estão vendo que está acontecendo aqui em Brasília", declarou ele, referindo-se ao STF.

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O trecho com a fala de Flávio vem sendo compartilhado em grupos de apoiadores com uma fotografia tirada pelo jornal O Globo de Moraes e outros ministros rindo, em clima de descontração, um dia depois da crise provocada pela revelação da troca de mensagens entre ele e Vorcaro.