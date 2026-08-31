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Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro mostra preocupação com votos no Sudeste

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta segunda-feira, 31, que tem observado uma redução do apoio do Sudeste a Flávio no pleito deste ano em relação ao que foi registrado em 2022, quando Jair Bolsonaro (PL) concorreu.

"No caso do Sudeste, estamos numa situação um pouco pior do que em 2022", declarou, no evento "Macro Day", promovido pelo BTG Pactual.

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Segundo ele, porém, há uma redução da desvantagem no Nordeste na comparação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário de Flávio na disputa. "Proporcionalmente, Lula está se saindo pior em relação a 2022. Claro que ele vence no Nordeste, mas com uma diferença menor. Vai ser bem menor", afirmou Marinho.

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