Cônsul geral do Brasil em NY diz que não houve instrução para ampliar período de votação

A votação na cidade de Nova York será encerrada às 17h (horário local, uma hora a menos que Brasília). O cônsul geral do Brasil em Nova York, Adalnio Senna Ganem, afirmou que não recebeu instrução, até o momento, para fazer qualquer alteração.

A votação no exterior ocorre no horário padrão no Brasil, das 8h às 17h, respeitando o fuso da região.

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Na cidade, votam os brasileiros que moram nos Estados de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Rhode Island e também nas Ilhas Bermudas.