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Conselho de Ética da Câmara decide se suspende deputados que ocuparam Mesa Diretora

Escrito por Raisa Toledo (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 12:11:00 Editado em 05.05.2026, 12:17:59
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O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vota nesta terça-feira, 5, sobre a suspensão, por dois meses, de três deputados envolvidos na ocupação da Mesa Diretora em agosto do ano passado. A votação ocorre às 12h e pode levar à penalização de Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

Em seu parecer, o relator Moses Rodrigues (União-CE) é favorável à suspensão e afirma que a medida busca deixar claro que "este Parlamento não tolera o cometimento de infrações dessa natureza". Os deputados são acusados de conduta incompatível com o decoro parlamentar.

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Em protesto no dia 6 de agosto de 2025, parlamentares da oposição ocuparam a Mesa e impediram o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de conduzir a sessão.

Os congressistas aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protestavam contra a prisão domiciliar dele, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após descumprimento de medida cautelar. Eles também pediam a votação da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de Janeiro.

Os três deputados contestam que tenham cometido irregularidades. Nas redes sociais, Marcel van Hattem pediu mobilização de apoiadores para "derrotar o parecer". Ele se referiu ao processo como "perseguição sem fim" e à ocupação da Mesa como "pacífica".

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05/05/2026 | 11h02

Atualização: 05/05/2026 | 11h03

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