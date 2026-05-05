Conselho de Ética da Câmara decide se suspende deputados que ocuparam Mesa Diretora
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O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vota nesta terça-feira, 5, sobre a suspensão, por dois meses, de três deputados envolvidos na ocupação da Mesa Diretora em agosto do ano passado. A votação ocorre às 12h e pode levar à penalização de Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS).
Em seu parecer, o relator Moses Rodrigues (União-CE) é favorável à suspensão e afirma que a medida busca deixar claro que "este Parlamento não tolera o cometimento de infrações dessa natureza". Os deputados são acusados de conduta incompatível com o decoro parlamentar.
Em protesto no dia 6 de agosto de 2025, parlamentares da oposição ocuparam a Mesa e impediram o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de conduzir a sessão.
Os congressistas aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protestavam contra a prisão domiciliar dele, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após descumprimento de medida cautelar. Eles também pediam a votação da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de Janeiro.
Os três deputados contestam que tenham cometido irregularidades. Nas redes sociais, Marcel van Hattem pediu mobilização de apoiadores para "derrotar o parecer". Ele se referiu ao processo como "perseguição sem fim" e à ocupação da Mesa como "pacífica".
05/05/2026 | 11h02
Atualização: 05/05/2026 | 11h03