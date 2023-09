Congresso surpreendeu no 1º semestre e expectativa é de que surpreenda novamente, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 25, que gostaria de ver a agenda do Congresso Federal andar no segundo semestre na mesma velocidade em que ela se desenvolveu no na primeira metade do ano. Antes, porém, o ministro deixou claro que na agenda com o Congresso "a gente tem que respeitar o tempo do Congresso".

continua após publicidade

"Eu tenho elogiado o Congresso porque a pauta do primeiro semestre foi espetacular, para dizer o mínimo, o Congresso aprovou o marco fiscal, a reforma tributária e uma série de medidas se saneamento das finanças públicas e aprovou vários marcos regulatórios. Não foi pouco, não", disse Haddad, após ter participado no período da manhã do "18º Fórum de Economia", coordenado pelo Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).

"Agora, no segundo semestre a gente quer a mesma coisa. Estamos diálogo constante com as duas casas para que a agenda do segundo semestre seja tão virtuosa quanto no primeiro semestre porque quanto mais rápidos nós tomarmos estas medidas de reestruturação dos setores econômicos, mais rápido vamos colher os frutos destas medidas", disse Haddad, acrescentando que por estarmos em um ambiente democrático um poder tem que entender o ritmo do outro.

continua após publicidade

Haddad enfatizou que o Congresso surpreendeu favoravelmente no primeiro semestre e que não tem nenhuma razão para não repetir o primeiro semestre no segundo.