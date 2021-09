Congresso rejeita veto de incentivo a laboratório do agro para vacina anticovid

Da Redação

O Congresso Nacional rejeitou no final da noite desta segunda-feira, 27, um veto do presidente Jair Bolsonaro para recuperar a possibilidade de incentivo fiscal a laboratórios veterinários que produzam vacinas contra a covid-19. O veto já havia sido derrubado pelos senadores antes. A decisão foi confirmada pelos deputados. Na justificativa do veto, o Executivo alegou que a medida é inconstitucional. A decisão do Congresso acaba criando mais um benefício tributário. Na equipe econômica, a crítica é de que a proposta vai acarretar em uma renúncia de arrecadação sem a apresentação da estimativa do impacto e das medidas compensatórias pelo lado fiscal.