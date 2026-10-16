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NOVAS LEIS TRABALHISTAS

Congresso promulga fim da escala 6x1; veja quando muda

Trabalhadores terão duas folgas remuneradas por semana, e jornada será reduzida em etapas, com manutenção dos salários

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Congresso promulga fim da escala 6x1; veja quando muda
Autor Senador Paulo Paim, Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Lula e deputado Carlos Veras comemoram promulgação - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias

O Congresso Nacional promulgou nesta sexta-feira (16) a emenda constitucional que encerra a escala de seis dias de trabalho para um de descanso, conhecida como 6x1. A medida estabelece duas folgas remuneradas por semana e reduz o teto da jornada de 44 para 40 horas semanais, em etapas e sem corte nos salários.

-LEIA MAIS: 'Vamos trabalhar para aprovar PEC da Segurança na 3ª feira', diz Randolfe Rodrigues

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Os trabalhadores ainda precisarão aguardar a transição para que as mudanças sejam aplicadas. Segundo as informações divulgadas, a primeira fase começará dois meses após a publicação da emenda no Diário Oficial da União, prevista para esta sexta-feira.

Nesse primeiro momento, o limite semanal será reduzido para 42 horas, e passará a valer o direito aos dois dias de repouso remunerado. Após mais 12 meses, a jornada máxima chegará a 40 horas.

A distribuição das folgas poderá variar de acordo com a escala de trabalho. Não há obrigatoriedade de descanso aos sábados e domingos, mas um dos dias deverá coincidir preferencialmente com o domingo. Horas extras e banco de horas continuarão previstos.

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A mudança também alcança a organização da jornada de quem trabalha de segunda a sexta-feira e compensa, nesses dias, as horas correspondentes ao sábado.

A cerimônia ocorreu no plenário do Senado, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Como se trata de uma emenda à Constituição, não há necessidade de sanção presidencial.

Durante a sessão, Alcolumbre destacou as negociações entre deputados e senadores para a aprovação da proposta. Motta relacionou a redução do tempo de trabalho à saúde, à produtividade e à qualidade de vida. Lula defendeu a conciliação entre o funcionamento das empresas e o descanso dos empregados.

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A alteração modifica o artigo 7º da Constituição. Em 1988, o limite semanal havia passado de 48 para 44 horas.

O Senado concluiu a votação da proposta na quarta-feira (14). Nos dois turnos, foram registrados 75 votos favoráveis e um contrário, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Aposentadoria de agentes de saúde

Na mesma cerimônia, o Congresso promulgou outra emenda, voltada à aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

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O texto estabelece idade mínima de 57 anos para mulheres e de 60 anos para homens, com exigência de 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. Também prevê integralidade e paridade para os servidores contemplados pelas regras.

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direitos trabalhistas Emenda Constitucional jornada de trabalho LEGISLAÇÃO trabalho
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