Congresso Brasil Profundo acontece neste sábado em Londrina

Da Redação

Neste sábado (12), o Congresso Brasil Profundo acontece em Londrina, no Centro de Eventos Tsuru, na Zona Norte da cidade, com a presença de personalidades do conservadorismo do país. A abertura está marcada para 9 horas e a programação segue até a noite. Caravanas de diversas cidades do Paraná já estão presentes no evento, que teve cerca de 750 ingressos vendidos.



continua após publicidade .

A atividade é organizada pelo Instituto Conservador-Liberal e pelos movimentos Direita Paraná e Paraná Conservador e abordará temas ligados à luta pela restauração da verdadeira história do Brasil e dos valores que nos sustentam até aqui.

O deputado federal londrinense Filipe Barros estará presente ao evento durante todo o sábado; fará palestra sobre “O cenário político nacional e o futuro dos conservadores” e também a mediação de um dos debates. De acordo com a organização, todos os convidados estão confirmados para o evento. Entre eles estão Eduardo Bolsonaro, Damares Alves, Carla Zambelli, Gilberto Cattani e André Piraiá.

continua após publicidade .

Brasil Profundo

O Congresso Brasil Profundo Paraná terá a participação online, do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e por vídeo da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Trará à Londrina o presidente do Instituto Conservador-Liberal, deputado federal Eduardo Bolsonaro; o secretário especial da cultura, Mario Frias; além de personalidades como: Nikolas Ferreira, André Pirajá, Gilberto Cattani, Evandro Guedes, Carla Zambelli, Adrilles Jorge, Ana Paula Henkel, Ogier Buchi, Cristina Graeml, Paulo Briguet, Felipe Pedris, Maurício Costa, André Porciuncula, Bernardo Küster, Ana Campagnolo, Fernando Conrado e o Canal Hipócritas.

Durante o evento será lançada a publicação do professor de história da Universidade Estadual de Londrina, Gabriel Giannattasio, “O livro proibido – Totalitarismo, Intolerância e Pensamento Único na Universidade”.