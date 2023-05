Confira quem assume a vaga de Dallagnol na Câmara após a cassação

Da Redação

Deltan Dallagnol teve mandato cassado pelo TSE

A cassação de Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não deverá ser motivo de preocupação para o Podemos, partido pelo qual o ex-procurador se elegeu para a Câmara dos Deputados em 2022. Isso porque quem vai assumir a vaga será o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR), até então primeiro suplente do partido.

Hauly foi deputado federal por sete mandatos consecutivos entre 1991 e 2019. Ele era considerado um dos principais entusiastas da reforma tributária no Congresso.

Cassação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça-feira, 16, declarar o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) inelegível por oito anos e cassar seu mandato com base na Lei da Ficha Limpa. A votação foi unânime, mas ele ainda pode recorrer.

Os ministros concluíram que a candidatura do ex-procurador da República, que coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, foi irregular. Ele foi eleito com 344.917 votos, a maior votação no Paraná. Pela decisão, os votos recebidos vão para a legenda.

