Confira os detalhes da visita de Elon Musk ao Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje "contar" com o bilionário sul-africano Elon Musk para que a "a Amazônia seja conhecida por todos" e para, segundo ele, combater supostas informações inverídicas sobre a região no Brasil e no exterior. Ao lado do empresário, Bolsonaro declarou que críticos "difundiriam mentiras" em todo o mundo a respeito do panorama socioambiental na Amazônia.

"Nós pretendemos, precisamos e contamos com Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos no Brasil e no mundo, a exuberância dessa região e como ela é preservada", declarou Bolsonaro a Musk durante evento realizado em um hotel em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O presidente disse ainda que o bilionário poderia "estar preocupado consigo próprio", mas que decidiu, em ato de altruísmo, viajar o mundo em defesa do que o governante brasileiro entende ser a "liberdade".

Elon Musk foi condecorado durante o evento com uma medalha de honra. O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, postou uma foto com o empresário usando a medalha.

fonte: Reprodução / Twitter O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, postou uma foto com o empresário Elon Musk

O encontro entre Elon Musk e Jair Bolsonaro, ocorreu no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz - SP. O bilionário chegou ao Brasil por volta das 9 horas. . Ele pousou em um aeroporto privado de São Roque, a cerca de 50 km do hotel.



Já que vamos conectar a Amazônia, trouxemos um dos maiores empresários do mundo para nos ajudar nessa missão. Aceitamos o desafio e vamos até o fim! Thank you, @elonmusk, for the visit. Let’s do this!!! 🚀 pic.twitter.com/AOXUPp5f9s continua após publicidade . May 20, 2022

O empresário Elon Musk em um post em seu perfil no Twitter nesta sexta-feira (20), confirmou o tema da visita. De acordo com o bilionário sul-africano, 19.000 escolas em áreas rurais serão conectadas à Internet via Starlink:

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

