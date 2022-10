Confira os deputados federais que foram eleitos por Maringá

Da Redação

O TSE já apurou cerca de 99,51% das urnas

Maringá, cidade do norte do Paraná, elegeu alguns deputados federais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 99,51% das urnas já foram apuradas no Estado.

Conforme o órgão, Maringá reelegeu os seguintes parlamentares:

Sargento Fahur (PSD), com 161.261 votos

Ricardo Barros (PP) com 106.787 votos

Enio Verri (PT), com 94.045 votos

Luiz Nishimori (PSD), com 71.991 votos

Beto Preto é eleito deputado federal

O ex-prefeito e ex-secretário do Estado da Saúde, Beto Preto (PSD), foi o campeão de votos nas eleições em Apucarana, também no norte do Paraná, que totalizou a apuração logo após as 20 horas. Beto Preto fez 3.626 votos na Cidade Alta, o que equivale a 56,7% dos votos válidos nas 306 seções eleitorais do município. em todo o Estado, Beto Preto fez mais de 200 mil votos, figurando entre os quatro mais bem votados.

