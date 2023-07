Confiança dos brasileiros no presidente da República é maior com Lula no cargo, mostra Ipec

Nos primeiros meses do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a confiança dos brasileiros no presidente da República atingiu o maior patamar desde 2012, segundo levantamento do Ipec divulgado nesta terça-feira, 18. O petista somou 50 pontos no Índice de Confiança Social, que possui uma escala de zero, que representa nenhuma confiança, a cem, muita confiança. O número atual é nove pontos percentuais maior do que o registrado em 2022, último ano da gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o índice foi de 48. Em 2020, ano em que começou a pandemia de covid-19, a confiança no chefe do Executivo registrou uma leve queda para 46 pontos e, posteriormente, passou para 32 pontos em 2021. No ano eleitoral, em 2023, foram 41 pontos.

Mesmo com o melhor resultado desde 2012, Humberto Dantas, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP), disse que a figura do presidente da República ainda está "muito longe de recuperar" o que era entre os anos de 2009 e 2012, quando o índice de confiança nos chefes do Executivo estavam acima de 60 pontos. Durante o primeiro ano de mandato, em 2011, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) alcançou um patamar de 60 pontos.

Além disso, Dantas ressaltou a proximidade entre os índices alcançados por Lula e Bolsonaro nos respectivos primeiros anos de mandato. "O presidente da República agora tem 50 pontos. É o melhor resultado desde 2012, mas o novo patamar é muito parecido com o primeiro ano de Bolsonaro com 48 pontos e muito longe daquele Lula e Dilma maior ou igual a 60 pontos, no pico de 2009 a 2012", afirmou.

A pesquisa também mostra um cenário positivo para organizações políticas. O Congresso Nacional, pela primeira vez na série histórica, alcançou a marca de 40 pontos no índice de confiança. Os partidos políticos, por sua vez, chegaram aos 34 pontos, também o maior nível. O Índice de Confiança Social começou a ser mensurado em 2009.