Conectividade de Lula no segundo turno será incorporada ao quarto mandato, diz Fonteles

O governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), disse nesta segunda-feira, 26, que a conectividade do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva foi um ganho da campanha no segundo turno e será incorporada ao quarto mandato.

Em entrevista à GloboNews, Fonteles sustentou que as circunstâncias atuais exigem uma presença maior nas mídias digitais e que todo governante precisa se comunicar nos vários meios com uma frequência muito maior. "Porque está todo mundo com muito mais acesso à informação, muito mais conectado. Então, eu vejo como um grande ganho. Foi um ganho para as eleições e certamente será um ganho para o governo", afirmou.

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Ele disse que o presidente Lula fará um governo "muito melhor" do que os três anteriores, pois "ele vai estar cada vez mais conectado com o povo, mais ágil ainda para tomar as medidas necessárias e para poder explicar".

Sobre a participação do deputado federal André Janones (Rede-MG) na campanha presidencial de segundo turno, Fonteles disse que o canal no WhatsApp "Exército do Lula" foi muito importante para o resultado final. "Janones exerceu um papel muito importante. Porque as redes sociais incluem os grupos do WhatsApp. E esse exército que ele montou, que é o exército do Lula, ele (Janones) reconhece que a força do exército é do próprio presidente Lula, mas ele foi um canal que possibilitou essa engrenagem crescer mais rapidamente", disse.

Na sequência, o petista avaliou que a esquerda e a centro-esquerda estão aprendendo a dominar as redes sociais e citou como exemplos o caso do próprio presidente Lula e do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, do Partido Democrata.

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Ao comentar o resultado numérico do pleito, Fonteles destacou que o presidente Lula teve uma maioria maior do que em 2022. "Isso é muito, muito importante. Legitima mais ainda o governo, dá mais força ao governo. Porque quanto mais votos tem um governo, mais forte ele é", pontuou.

No final da entrevista, o governador do Piauí destacou que seu Estado foi o único que não elegeu nenhum deputado do PL, seja estadual ou federal. "O Piauí diz que a extrema direita não se cria", afirmou. O presidente do PP, Ciro Nogueira, não conseguiu se reeleger senador no início de outubro e ficará sem mandato a partir de 2027, pela primeira vez em 31 anos. Apoiados por Lula, o senador Marcelo Castro (MDB) e o atual deputado federal Júlio César (PSD) foram eleitos no dia 4 de outubro, deixando Ciro Nogueira na terceira colocação.