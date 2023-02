Condições institucionais estão melhores após quase 2 meses de governo, diz Dino

Marianna Gualter (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira, 15, que decorridos quase dois meses de governo Lula as condições institucionais estão melhores. "Desejamos que melhorem ainda mais. É estratégico para o momento que o País precisa", disse o ministro ao chegar à CEO Conference, do BTG Pactual, em São Paulo.

continua após publicidade .

Dino afirmou que em sua fala no evento irá abordar sobretudo "a importância da consolidação da democracia no Brasil e a pacificação nacional". O ministro acrescentou que esse processo é necessário para que ocorra um ciclo de crescimento. "Para que tenhamos atração de investimentos privados e retomada dos investimentos públicos", emendou.

Flávio Dino acrescentou que o País agora caminha na direção correta, com disposição ampla do governo para diálogo com o Congresso Nacional. "Desde 2013 até 8 de janeiro tivemos muitos momentos de confrontação e extremismo e isso atrapalha o Brasil", disse o ministro, que afirmou que agora a tendência é de superação.