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Comportamento não compatível com o cargo de ministro do STF, diz Caiado sobre Moraes

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem comportamento incompatível com o cargo que exerce e voltou a dizer que Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, tem o perfil para ocupar uma cadeira na Corte Suprema.

As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 18, em entrevista ao canal da Gazeta do Povo no YouTube. "Já passou o momento de poder saber que o seu comportamento não é compatível com o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal", afirmou, ao ser questionado sobre o que pensa em relação a Moraes.

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Caiado disse que a condução do inquérito das fake news foi "um erro" e voltou a criticar a sessão do STF realizada na terça-feira, 15. O candidato também enalteceu o ministro André Mendonça, que, segundo ele, está "resistindo", mas isolado.

O ex-governador de Goiás disse, no entanto, que não se arrepende de ter condecorado os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, com o título de cidadão goiano em 2025. Caiado alegou que não havia motivos para vetar uma decisão tomada pela Assembleia Legislativa.

O candidato disse que vê a crise no STF como "extremamente providencial", por dar, segundo ele, a oportunidade de reflexão para os eleitores antes de votar. Ele declarou que vai nomear quatro mulheres para a Corte se for presidente da República e que defende o processo de impeachment contra ministros que estiverem sob suspeita.

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"Fui o primeiro a opinar sobre o assunto", declarou, ao ser perguntado sobre quem indicará ao STF se eleito. "Eu nomearei quatro mulheres, claramente. E disse o perfil de uma mulher. A Raquel Dodge é o perfil de uma mulher que tem toda a compatibilidade de ser ministra do Supremo", acrescentou.

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Crise ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO GAZETA DO POVO moraes stf
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