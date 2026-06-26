Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Comparem quem trouxe benefício para o povo e quem só falou bobagem, questiona Lula

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 15:46:00 Editado em 26.06.2026, 15:53:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou, nesta sexta-feira, 26, as políticas adotadas durante seu terceiro mandato às de seus opositores e pediu que a população avalie os desempenhos. Ele está em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, onde visitou as obras de embarcações de apoio offshore contratadas pela Petrobras no estaleiro Detroit Brasil.

"Agora nós estamos chegando num momento histórico em que vocês têm que avaliar quem fez e o que fez, quem trouxe benefício para o povo e quem não trouxe, quem só falou bobagem ou quem fez as coisas acontecerem. É avaliar", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lula também criticou a ausência do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), no evento. O catarinense é um dos principais aliados da família Bolsonaro.

"Vocês pensam que eu fico satisfeito de vir aqui com a empresa mais importante do Brasil, com o ministro dos Transportes, com o ministro de Portos e Aeroportos, e o governador, que eu não sei nem o nome dele, nunca teve coragem de comparecer em nenhum evento com o governo federal", destacou.

O presidente comentou sobre Mello não querer parceria com o governo federal em iniciativas no Estado, como um projeto de R$ 24 bilhões que seria realizado pelo Ministério dos Transportes, e afirmou: "Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça, qual é? É de se pesquisar, porque um ser humano não pode ser pequeno a ponto de não privilegiar os interesses do povo de Santa Catarina".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula disse ainda que a disputa deste ano será contra os "adversários mentirosos" e os desafiará a mostrar o que fizeram.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/INVESTIMENTO SOCIAL/AGRONEGÓCIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV