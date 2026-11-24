A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 24, a convocação do ministro da Justiça, Wellington César, para prestar esclarecimentos. A convocação obriga o chefe a comparecer ao colegiado.

Parlamentares da oposição justificaram o pedido após o ministro anunciar à comissão que recusou convite para participar de audiência para falar sobre o afastamento da função de dois delegados federais responsáveis pela investigação do caso Master.

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O grupo quer que o ministro compareça para explicar esse episódio. A convocação, diferentemente de convite, obriga a presença de ministros na comissão, sob pena de crime de responsabilidade, o que abriria possibilidade até para impeachment.

O ministro disse à Comissão de Segurança Pública da Câmara que participaria de evento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia nesta terça-feira, data que estava marcada a audiência na Câmara.

"A situação que enfrentamos hoje é vexatória ao Congresso Nacional. O ministro não veio hoje porque agora vemos hoje o conteúdo do relatório produzido pelo Andrei", disse Paulo Bilynskyj (PL-SP), presidente da comissão. "Aqui não tem moleque, o ministro vai ter que sentar e se explicar. Não vamos aceitar."

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Durante a sessão, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), sugeriu um acordo para estabelecer uma nova data para a oitiva, sem a necessidade de aprovar a convocação. "Como eu vou fazer um acordo na sequência de um acordo descumprido?", perguntou um Bilynskyj. "Agora eu fazer um acordo eu teria que assinar um atestado de trouxa."

Foram necessárias duas votações até aprovar a convocação. O requerimento precisou ser inserido como inclusão extrapauta - para autorizar essa inclusão de última hora, é necessário o apoio de 20 deputados. A primeira votação terminou com 19 votos sim, faltando um voto.

Em outubro, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou à Polícia Federal que produzisse relatórios descritivos sobre ministros do STF com base no material extraído do celular do dono do Master, Daniel Vorcaro.

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O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que o relatório produzido "não atendia aos parâmetros dados pela Suprema Corte" e pediu que o documento fosse refeito. Ele justificou a necessidade de analisar o material previamente porque, no ofício, Fachin solicitou que o próprio diretor-geral produzisse o relatório.

O Estadão mostrou que Andrei afirmou ao ministro da Justiça que houve "quebra na fundamental relação de confiança mútua" com os dois delegados. "A hora que não há mais confiança a pessoa vai ser retirada do cargo de confiança", reiterou Rodrigues aos senadores.

César esteve na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana passada, ao lado de Rodrigues, para prestar esclarecimentos sobre o afastamento dos delegados.