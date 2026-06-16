Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Comentarista na Copa de 2026, Romário faz discurso remoto em sessão no Senado

Escrito por Gabriella Braz (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 18:17:00 Editado em 17.06.2026, 01:34:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em viagem aos Estados Unidos onde atua como comentarista da Copa do Mundo de 2026 pela Cazé TV, o senador Romário (PL-RJ) participou remotamente e fez discurso em sessão deliberativa do Senado nesta terça-feira, 16. O parlamentar deve ficar fora do País até o fim do torneio, em 19 de julho, beneficiado pelo regime semipresencial adotado pela Casa.

No plenário desta terça, os parlamentares discutem a criação da Universidade do Esporte, tema de interesse do senador. Na sessão a participação remota de Romário foi tratada em tom de brincadeira. "Consulto ao senador Romário se ele está pronto para entrar em campo", brincou o senador Esperidião Amin (PP-SC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ex-jogador aproveitou a ocasião para relembrar a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, que classificou como vergonhosa. "Dentro de campo e fora dele, tomamos uma goleada histórica. Estádios superfaturados, obras que nunca terminaram e desvios de recursos públicos mancharam mais ainda a imagem do país do que o 7 a 1", declarou.

Romário não foi o único a participar remotamente da reunião, marcada por um plenário vazio e pautas menos polêmicas. Com a decisão do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), o Senado deve seguir no regime semipresencial até o início do recesso parlamentar, em 18 de junho.

Sem possibilidade de licença do mandato, já que esteve afastado por 120 dias no fim de 2025, o comentarista esportivo é um beneficiados pela decisão, mas outros parlamentares devem aproveitar o período de flexibilização. A medida anunciada por Alcolumbre já era uma demanda de integrantes da Casa, sobretudo para agendas de pré-campanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da Universidade do Esporte, o Senado deve votar ainda o projeto de lei que prevê a transferência simbólica da capital do Brasil para Salvador em 2 de julho. O projeto que define atividades de aperfeiçoamento continuadas para profissionais da educação básica também é tema de discussão nesta terça.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SENADO/UNIVERSIDADE/ESPORTE/ROMÁRIO/DISCURSO/REMOTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV