Comentarista na Copa de 2026, Romário faz discurso remoto em sessão no Senado

Em viagem aos Estados Unidos onde atua como comentarista da Copa do Mundo de 2026 pela Cazé TV, o senador Romário (PL-RJ) participou remotamente e fez discurso em sessão deliberativa do Senado nesta terça-feira, 16. O parlamentar deve ficar fora do País até o fim do torneio, em 19 de julho, beneficiado pelo regime semipresencial adotado pela Casa.

No plenário desta terça, os parlamentares discutem a criação da Universidade do Esporte, tema de interesse do senador. Na sessão a participação remota de Romário foi tratada em tom de brincadeira. "Consulto ao senador Romário se ele está pronto para entrar em campo", brincou o senador Esperidião Amin (PP-SC).

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O ex-jogador aproveitou a ocasião para relembrar a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, que classificou como vergonhosa. "Dentro de campo e fora dele, tomamos uma goleada histórica. Estádios superfaturados, obras que nunca terminaram e desvios de recursos públicos mancharam mais ainda a imagem do país do que o 7 a 1", declarou.

Romário não foi o único a participar remotamente da reunião, marcada por um plenário vazio e pautas menos polêmicas. Com a decisão do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), o Senado deve seguir no regime semipresencial até o início do recesso parlamentar, em 18 de junho.

Sem possibilidade de licença do mandato, já que esteve afastado por 120 dias no fim de 2025, o comentarista esportivo é um beneficiados pela decisão, mas outros parlamentares devem aproveitar o período de flexibilização. A medida anunciada por Alcolumbre já era uma demanda de integrantes da Casa, sobretudo para agendas de pré-campanha.

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Além da Universidade do Esporte, o Senado deve votar ainda o projeto de lei que prevê a transferência simbólica da capital do Brasil para Salvador em 2 de julho. O projeto que define atividades de aperfeiçoamento continuadas para profissionais da educação básica também é tema de discussão nesta terça.