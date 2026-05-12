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Começa cerimônia de posse de Kássio Nunes Marques na presidência do TSE

Escrito por Lavínia Kaucz e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 20:01:00 Editado em 12.05.2026, 20:13:03
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início na noite desta terça-feira, 12, à cerimônia de posse dos ministros Kássio Nunes Marques e André Mendonça como presidente e vice-presidente da Corte, respectivamente.

A solenidade começa com discurso do corregedor-geral eleitoral, Antonio Carlos Ferreira, seguido por discursos do presidente da OAB, Beto Simonetti, e do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet. Depois, será a vez de Nunes Marques fazer seu pronunciamento.

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Estão presentes os presidentes da República, Luiz Inácio da Silva (PT), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), entre outras autoridades. O senador Flávio Bolsonaro (PL), o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) também estão presentes.

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TSE/NUNES MARQUES/PRESIDÊNCIA/POSSE/INÍCIO
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