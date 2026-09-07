Com Tarcísio ausente, vice-governador Felicio Ramuth faz revista das tropas em SP
Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
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O vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth, realizou, na manhã desta segunda-feira, a tradicional revista das tropas antes do desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Ele substituiu o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), que não compareceu ao evento.
A previsão é que Tarcísio participe, a partir das 9h15, de um encontro com obreiros da Igreja Mundial do Poder de Deus e, às 15 horas, participe de um ato na Avenida Paulista com políticos de direita.
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