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Com quórum baixo, Senado adia votação da indicação de Benedito Gonçalves para corregedor do CNJ

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 19:43:00 Editado em 20.05.2026, 19:55:09
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O Senado adiou a votação da indicação de Benedito Gonçalves para corregedor nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o período de 2026 a 2028. A votação chegou a ser aberta nesta quarta-feira, 20, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a análise por baixo quórum de senadores.

Benedito Gonçalves é formado em direito e tem mestrado e especialização na área jurídica. Foi juiz federal e atuou em unidades do Rio de Janeiro, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Também foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e alcançou o posto de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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CNJ/BENEDITO GONÇALVES/SENADO/VOTAÇÃO/ADIAMENTO
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