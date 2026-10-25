Com mais de 75% das urnas apuradas, índice de abstenção está em 18,98%
Com 76,98% das urnas apuradas, o índice de abstenção registrado até o momento no segundo turno das eleições está em 18,98%. A taxa parcial é menor do que no primeiro turno, quando foi de 21,08% o que corresponde a 33 milhões de eleitores.
O convencimento do eleitorado a comparecer às urnas esteve presente nas campanhas dos dois candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A diminuição da abstenção é estratégica para uma eventual virada de Lula, que foi derrotado pelo adversário na primeira rodada da votação por 2,2 milhões de votos.
O índice de abstenção tende a ser maior no segundo turno. Em 2022, já houve uma diminuição entre a primeira e a segunda rodada de votação, mas a diferença foi menor: de 20,95% para 20,59%.