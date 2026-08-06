Com Lira e sem Ciro Nogueira, Flávio confirma 47 apoios ao Senado; veja lista
O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, confirmou nesta quinta-feira, 6, apoio a 47 candidatos ao Senado em todos os Estados. A lista inclui Arthur Lira (PP) e exclui Ciro Nogueira (PP), presidente do PP.
Flávio ainda não havia anunciado um endosso formal a Lira. Até então, o PL lançaria o deputado Alfredo Gaspar (PL), que deixou a disputa para ser vice da chapa presidencial. Com a saída de Gaspar, Flávio oficializou o apoio a Lira, durante transmissão em seu canal no YouTube. Na live, Flávio leu todos os nomes que terão seu apoio ao Senado. Não confirmou, porém, os apoio a governos estaduais, apenas disse que contará com 22 palanques.
O presidente do PP, Ciro Nogueira, não foi mencionado. No Piauí, Flávio optou por apoiar Tiago Junqueira (PL). A decisão veio após a tentativa frustrada de Flávio de selar uma aliança com o PP de Ciro em âmbito nacional.
Flávio reiterou ainda que apoiará Carlos Jordy (PL) a uma das vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro. Antes, o PL havia confirmado endosso a Márcio Canella (União). A troca foi feita após Canella ser preso portando um fuzil.
Leia a lista completa:
Acre:
- Márcio Bittar (PL) e Mara Rocha (MDB)
Alagoas:
- Maria Cândia (PSDB) e Arthur Lira (PP)
Amapá:
- Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD)
Amazonas:
-Capitão Alberto Neto (PL)
Bahia:
- João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos)
Ceará:
- Alcides Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União)
Distrito Federal:
- Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)
Espírito Santo:
- Maguinha Malta (PL) e Evair Melo (Republicanos)
Goiás:
- Gustavo Gayer (PL) e Oséias Varão (PL)
Maranhão:
- Cidônio Gonçalves (PL)
Mato Grosso:
- José Medeiros (PL)
Mato Grosso do Sul:
- Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL)
Minas Gerais:
- Domingos Sávio (PL)
Pará:
- Delegado Éder Mauro (PL) e Zequinha Marinho (Podemos)
Paraíba:
- Marcelo Queiroga (PL)
Paraná:
- Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL)
Pernambuco:
- Mendonça Filho (PL)
Piauí:
- Tiago Junqueira (PL)
Rio de Janeiro:
- Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL)
Rio Grande do Sul:
- Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo)
Rio Grande do Norte:
- Styvenson Valentim (PSDB) e Coronel Hélio Oliveira (PL)
Rondônia:
- Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)
Roraima:
- Hélio Lopes (PL) e Nicoletti (PL)
Santa Catarina:
- Carlos Bolsonaro (PL) e Caroline de Toni (PL)
São Paulo:
- André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP)
Sergipe:
- Rodrigo Valadares (PL) e Coronel Rocha (PL)
Tocantins:
- Eduardo Gomes (PL) e Carlos Gaguim (União).
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