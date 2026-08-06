Com Lira e sem Ciro Nogueira, Flávio confirma 47 apoios ao Senado; veja lista

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, confirmou nesta quinta-feira, 6, apoio a 47 candidatos ao Senado em todos os Estados. A lista inclui Arthur Lira (PP) e exclui Ciro Nogueira (PP), presidente do PP.

Flávio ainda não havia anunciado um endosso formal a Lira. Até então, o PL lançaria o deputado Alfredo Gaspar (PL), que deixou a disputa para ser vice da chapa presidencial. Com a saída de Gaspar, Flávio oficializou o apoio a Lira, durante transmissão em seu canal no YouTube. Na live, Flávio leu todos os nomes que terão seu apoio ao Senado. Não confirmou, porém, os apoio a governos estaduais, apenas disse que contará com 22 palanques.

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O presidente do PP, Ciro Nogueira, não foi mencionado. No Piauí, Flávio optou por apoiar Tiago Junqueira (PL). A decisão veio após a tentativa frustrada de Flávio de selar uma aliança com o PP de Ciro em âmbito nacional.

Flávio reiterou ainda que apoiará Carlos Jordy (PL) a uma das vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro. Antes, o PL havia confirmado endosso a Márcio Canella (União). A troca foi feita após Canella ser preso portando um fuzil.

Leia a lista completa:

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Acre:

- Márcio Bittar (PL) e Mara Rocha (MDB)

Alagoas:

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- Maria Cândia (PSDB) e Arthur Lira (PP)

Amapá:

- Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD)

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Amazonas:

-Capitão Alberto Neto (PL)

Bahia:

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- João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos)

Ceará:

- Alcides Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União)

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Distrito Federal:

- Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)

Espírito Santo:

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- Maguinha Malta (PL) e Evair Melo (Republicanos)

Goiás:

- Gustavo Gayer (PL) e Oséias Varão (PL)

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Maranhão:

- Cidônio Gonçalves (PL)

Mato Grosso:

- José Medeiros (PL)

Mato Grosso do Sul:

- Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL)

Minas Gerais:

- Domingos Sávio (PL)

Pará:

- Delegado Éder Mauro (PL) e Zequinha Marinho (Podemos)

Paraíba:

- Marcelo Queiroga (PL)

Paraná:

- Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL)

Pernambuco:

- Mendonça Filho (PL)

Piauí:

- Tiago Junqueira (PL)

Rio de Janeiro:

- Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL)

Rio Grande do Sul:

- Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo)

Rio Grande do Norte:

- Styvenson Valentim (PSDB) e Coronel Hélio Oliveira (PL)

Rondônia:

- Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)

Roraima:

- Hélio Lopes (PL) e Nicoletti (PL)

Santa Catarina:

- Carlos Bolsonaro (PL) e Caroline de Toni (PL)

São Paulo:

- André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP)

Sergipe:

- Rodrigo Valadares (PL) e Coronel Rocha (PL)

Tocantins:

- Eduardo Gomes (PL) e Carlos Gaguim (União).

Contato: naomi.matsui@estadao.com