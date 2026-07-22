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Com indefinições, PL do Rio faz convenção morna sem Flávio na próxima sexta-feira

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 12:18:00 Editado em 22.07.2026, 12:30:08
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O PL do Rio de Janeiro fará na próxima sexta-feira, 24, sua convenção estadual, na sede do partido, ainda com indefinições sobre os apoios que dará nas eleições deste ano. A ideia é que o evento seja "sem pompa" e apenas para a assinatura das candidaturas já decididas, entre elas, a da reeleição do senador Carlos Portinho (PL-RJ). As outras serão definidas posteriormente, até 5 de agosto. Não há previsão de o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comparecer.

O palanque do Rio foi um dos primeiros a serem anunciados pelo PL, em 24 de fevereiro, e contava com Douglas Ruas (PL) como pré-candidato ao governo do Estado, Rogério Lisboa (PP) na vice e Cláudio Castro (PL) e Márcio Canella (União) como os nomes para o Senado.

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O quadro, no entanto, sofreu uma série de reviravoltas. A primeira se deu em maio, quando Cláudio Castro desistiu de se lançar, após se tornar alvo da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que investiga crimes envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. Carlos Portinho assumiu o lugar.

A segunda ocorreu em julho, quando o ex-prefeito de Belford Roxo (RJ) Márcio Canella foi preso em flagrante com um fuzil em seu veículo, durante a sexta fase da Operação Unha e Carne. Ele é investigado sob suspeita de atuar como "braço político" de um esquema de lavagem de dinheiro que, segundo a Polícia Federal, movimentou R$ 7,6 bilhões de recursos do crime organizado por meio de uma rede de postos de gasolina. Canella foi solto, mas o PL considera que o episódio inviabilizou sua candidatura e passou a discutir um substituto. Entre os nomes ventilados estão o ex-secretário de Polícia Civil Felipe Curi e o vereador Leniel Borel - pai de Henry Borel.

A terceira baixa veio na semana passada, quando Rogério Lisboa desistiu de ser vice de chapa de Douglas Ruas - o substituto segue em aberto.

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Na terça-feira, 21, o senador Rogério Marinho (PL-RJ), coordenador político de Flávio Bolsonaro, admitiu preocupação sobre os palanques do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. "Preocupação sempre há, mas temos caminhos a serem percorridos. Estamos tranquilos que vamos fechar bons palanques nos dois Estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, já temos nosso candidato a governador e ao Senado", declarou, referindo-se a Douglas Ruas e a Portinho, mas sem citar as indefinições para o segundo nome ao Senado e a vice-governador.

Evento no Maracanãzinho em agosto

Sem clima para a convenção estadual, o PL do Rio de Janeiro já planeja um comício maior no Maracanãzinho, em 22 de agosto, quando os nomes estarão definidos. A previsão é que esse conte com a presença de Flávio Bolsonaro.

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