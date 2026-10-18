Com funk e axé, Flávio Bolsonaro transforma ato político em bloco de carnaval na Av. Paulista

O candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , participa neste domingo, 18, de um ato de campanha na Avenida Paulista, apelidado de "Bloco do 22".

Desde as 9h, apoiadores de Flávio já estavam reunidos no cruzamento da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

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Dois trios elétricos tocaram uma série de funks e músicas chiclete de apoio ao candidato, repetindo 22. "Com 22 eu tô fechado, é 22 o fi do Bolsonaro", dizia um dos jingles, enquanto o público dançava reproduzindo o número com as mãos.

Flávio e seus aliados chegaram por volta das 11h. O candidato à presidência subiu no trio acompanhado do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira, mais votado da história do Brasil.

Também estão presentes os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

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Às 11h15, trios elétricos partiram em direção ao Masp, enquanto Flávio e seus aliados dançavam ao som dos jingles.

De cima do trio, Flávio e seus aliados insuflaram o público fazendo erguendo as mãos para o ar e fazendo passos de funk. Com o veiculo em movimento, ele disparou fogos de artifício para o alto.

Nikolas ficou responsável por tentar organizar a multidão, pedindo que as pessoas abrissem caminho para a passagem dos carros de som. Enquanto tentava conter o tumulto, deu um chute em um boneco de Lula e puxou gritos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

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"Ano que vem, o Flávio nao vai indicar quatro ministro do Supremo, vai indicar cinco. Porque nós vamos impeachmar Alexandre de Moraes", afirmou Nikolas, dando início a um coro de "Fora Moraes".