Com covid, Lula agradece por mensagens de apoio e diz que ele e esposa estão bem

Redação (via Agência Estado)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua mulher, Rosângela "Janja" da Silva, são os personagens mais recentes do mundo da política que contraíram covid-19. Além do casal, o senador Humberto Costa (PT-PE) e o ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) testaram positivo nos últimos dias. A onda de infecções segue o recente aumento identificado em diversos Estados e faz lembrar o cenário do início do ano, quando diversos deputados, senadores e governadores compartilharam diagnósticos da doença.

Nesta segunda-feira, 6, o petista agradeceu às mensagens de apoio que vem recebendo e disse que ele e Janja estão bem. Lula tem 76 anos e, portanto, faz parte do grupo de risco para o coronavírus, mas está assintomático. Janja apresentou sintomas leves.

O senador Humberto Costa, que costuma estar em algumas agendas com o ex-presidente Lula, informou neste domingo, 5, que foi também diagnosticado com covid. O parlamentar, que integrou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, recomendou "cuidado a todos".

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo informou, na sexta-feira, 4, estar com covid pela segunda vez. Ele já havia contraído a doença em novembro do ano passado. Na última quinta-feira, 2, poucos dias antes do diagnóstico, ele compareceu à Câmara Municipal de Goiânia e discursou na tribuna da Casa. Ele afirma ter cancelado os compromissos dos próximos dias.

Mensagens de apoio

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), que integra a campanha do petista e foi vice-presidente da CPI da Covid, desejou melhoras ao ex-presidente. Ele afirmou que esteve com Lula nos últimos dias e que, por precaução, deve cancelar compromissos.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB) confiou à vacina anticovid a recuperação do ex-presidente Lula e de sua mulher. "Força, Lula! O Brasil precisa de sua força para derrotar o fascismo", escreveu.

Oposição ironiza

Governistas também se manifestaram. O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR) afirmou que a esquerda, chamada ironicamente por ele de "a turma do bem", vai torcer contra o vírus pela primeira vez. Entre aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), é comum a interpretação de que a oposição se valeu do coronavírus para criticar o chefe do Executivo.

O músico Roger Moreira, apoiador do presidente Bolsonaro, ironizou o fato de Lula ficar em isolamento para não disseminar a doença. "Como se ele já não estivesse isolado...", escreveu.

Outros contaminados

Na onda de infecções que sucedeu as festas de fim de ano, pelo menos 19 políticos informaram ter contraído covid em janeiro deste ano. Veja a lista:

- Eduardo Leite - ex-governador/RS.

- Geraldo Alckmin - ex-governador e candidato a vice de Lula.

- Ciro Gomes - ex-governador e pré-candidato à Presidência.

- Tereza Cristina - ex-ministra da Agricultura.

- Paulo Guedes - ministro da Economia.

- Gilson Machado - ex-ministro do Turismo.

- Damares Alves - ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.

- Onyx Lorenzoni - ex-ministro do Trabalho.

- Romeu Zema - governador/MG.

- Carlos Moisés - governador/SC.

- Ratinho Junior - governador/PR.

- Flávio Dino - governador/MA.

- Cláudio Castro - governador/RJ.

- Hélder Barbalho - governador/PA.

- Marcelo Freixo - deputado federal/RJ.

- Tabata Amaral - deputada federal/SP.

- Fabiano Contarato - ex-senador/ES.

- ACM Neto - prefeito/Salvador - BA.

- João Campos - prefeito/ Recife - PE.

A senadora Simone Tebet (MDB), pré-candidata à Presidência da República, teve suspeita de covid no início de maio, mas testou negativo para a doença.

Aumento dos casos

Nas últimas semanas, o País tem visto uma nova alta de infecções pelo coronavírus. No intervalo de um mês, o número de internados subiu até 275% em hospitais privados de São Paulo. Nas redes municipal e estadual, os hospitalizados mais do que dobraram no mesmo intervalo de tempo. Apesar da crescente quantidade de casos, a média móvel de óbitos não tem crescido na mesma proporção.