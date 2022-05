Com cenário estável, Lula tem 44%, Bolsonaro 32% e Ciro Gomes 8%, diz Ipespe

Matheus de Souza (via Agência Estado)

A terceira rodada da pesquisa Ipespe do mês de maio mostra que o cenário eleitoral na disputa pela Presidência da República permanece estável. Segundo o levantamento, tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) repetiram a pontuação do levantamento da semana anterior. Lula segue líder com 44% das intenções de voto na estimulada para o primeiro turno, seguido pelo atual presidente, com 32%.

Ciro Gomes (PDT) tem os mesmos 8% da última leitura, e João Doria (PSDB) oscilou de 3% para 4%. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) mantiveram 2% cada, e o restante não pontuou. Indecisos, brancos e nulos somaram 8%, o menor porcentual desde setembro do ano passado.

A estabilidade na pontuação de Bolsonaro, diz um trecho da pesquisa, "aparece depois de uma sequência de levantamentos em que o presidente registrava tendência de alta que se estendia desde janeiro deste ano."

Aprovação do governo

A pesquisa mostra que houve estabilidade também na aprovação ao governo. Os que consideram a administração Bolsonaro boa ou ótima se mantiveram em 32%. A avaliação negativa, no entanto, oscilou um ponto para cima, indo a 52%.

Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional enter segunda-feira, 16 e quarta-feira, dia 18. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08011/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos porcentuais.